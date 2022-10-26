Huawei Mate 50 Pro Türkiye'de 38 bin TL'ye satışta

26 Ekim 2022 Çarşamba, 23:54

Huawei, Mate 50 serisi için dört model tanıttı. Bu modeller; Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS ve Mate 50 E olarak sayılabilir. En yüksek seviyede olan Mate 50 Pro ise arkada yuvarlak yapıda bir kamera sistemiyle bizleri karşılıyor.

HUAWEI MATE 50 PRO ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefon 6.74 inçlik ekrana 1212x2616 piksel ve 120Hz ekran yenileme hızında OLED olarak sunuluyor. Cihaz Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisine sahipken, 4.700 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu batarya aynı zamanda 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj ile de destekleniyor.

Temel kamerası 50 Megapiksel olan cihazın 13 Megapiksel ultra geniş açı, 64 Megapiksel telefoto kamera ve 200x dijital yakınlaştırması var.

Cihazda aynı zamanda iPhone tarafına 14 serisi ile gelen uydu ile bağlantı desteği var.

Huawei Mate 50 Pro'nun; 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu şu an satın alınamıyor olsa da 32 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu aktaralım. 8 GB RAM ve 512 GB depolama alınana sahip versiyonu 37 bin 999 TL'den satın alınabiliyor.