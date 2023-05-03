Honor yeni akıllı telefonunu Türkiye'de tanıttı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:15

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:55

Dayanıklılığıyla tanınan Honor X9a modeli, Honor X serisinin Türkiye'de görücüye çıkan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. 175 gram ağırlığında ve 7,9 mm kalınlığındaki telefon, diğer telefon serilerinden yüzde 87 daha fazla satarak ilk haftasında kendi içinde rekor kırmıştı.

TÜRKİYE'YE DE YENİ GELDİ

Honor'un Türkiye Ülke Müdürü Sun Jingfei, Honor'un 13.000 çalışanı, yedi Ar-Ge merkezi ve 300'e yakın patentinin bulunmasını, iki yıl önce Çinli teknoloji devi Huawei'den ayrıldıktan sonra bu kadar kısa sürede hızla büyümesinin bir yansıması olarak nitelendirdi.

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Çınar Turhan ise, şirketin hızlı ve sinerjik bir kullanıcı deneyimi sunmak için bir cep telefonu ekosistemi geliştirdiğini ve kişiselleştirme hizmetlerine yatırım yaptığını söyledi. Huawei'in alt markası olarak kurulan Honor, ağırlıklı olarak akıllı telefon, tablet bilgisayar ve giyilebilir teknolojiler gibi akıllı cihazlar geliştirip satıyor.

Honor X9a, 120Hz ekran yenileme hızında kavisli OLED ekranına ek olarak aynı segment grubunda diğer Honor modellere kıyasla daha uzun ekran süresi sunuyor. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 695 5G.