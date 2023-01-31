Honor'un Türkiye'ye gelen ilk X serisi Honor X9a olacak

9 Şubat'ta satışa çıkacak olan Honor X9a, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:51
Honor'un Türkiye'ye gelen ilk X serisi Honor X9a olacak
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Kısa bir süre önce global pazarda 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan X serisinin ilk defa Türkiye’ye geleceğini açıklayan Honor, satışa sunacağı ilk modelin Honor X9a olacağını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre tasarımı ve ekran özelliklerinin yanı sıra pil performansıyla da bulunduğu segmentte standartları yükseltecek yeni modeli Honor X9a'yı Türkiye'ye getiriyor. Orta, üst segmentinde özellikleri bir araya getiren Honor X9a, 9 Şubat'ta Türkiye'de satışa çıkacak.

Honor X9a, 120Hz ekran yenileme hızında kavisli OLED ekranına ek olarak aynı segment grubunda diğer Honor modellere kıyasla daha uzun ekran süresi sunuyor. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 695 5G olarak tercih edilen telefon gelecek ayın ilk haftası satışa sunuluyor.


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