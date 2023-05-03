Honor kendi işletim sistemini yapacak

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:25

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:25

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un CEO'su Zhao Ming, teknoloji geliştirme ve medya iletişimi konularında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Honor'un 2022'de Ar-Ge'ye yönelik yatırımlarının gelirinin neredeyse yüzde 10'u kadar olacağını açıkladı.

Zhao Ming, "Honor'un yaptığı gibi, gelirinin yüzde 10'unu araştırma ve geliştirmeye yatıran kaç şirket var?" diye sordu.

Zhao Ming, Huawei ve Apple'ın rekabetine de değindi. "Apple söz konusu olduğunda, insanlar cihazlarının donanım özelliklerinin yetersiz olduğunu, iletişim ve pil ömrünün kötü olduğunu söylüyorlar. Bu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Standart sürümdeki iPhone'un sinyal gücü ve pil ömrü düşük, ekranın kenarları bizden daha geniş. Ancak neden bu kadar pahalı sattığı sorulduğunda, iOS ve ekosistemi gibi bir şeyi olduğu için tüm eksiklikleri örtüyor" dedi.

Zhao Ming ayrıca, Honor'un MagicOS 7.0 üzerinde daha da gelişme yapacağını ve iOS ile aynı seviyede bir deneyim sunacaklarını belirtti. Honor, en güçlü yanı olan işletim sistemi akıcılığı ve ekosistem konusunda Apple'ı yakalayıp geçmeyi hedefliyor.

Zhao Ming, Magic5 serisi telefonlarının, rakiplerine göre daha iyi bir iletişim, ekran, göz koruması ve genel deneyim sunduğunu belirterek, "Önceden, pil ömrü için standart olan Huawei Mate ile rekabet edilirdi, şimdi Magic5'in pil ömrünü kim meydan okuyacak? Yok. Magic5'in iletişimini kim meydan okuyacak? Yok" dedi. "Aksine, ben Hongmeng ve iOS'un akıcılığını meydan okumak istiyorum. Aslında, MagicOS 7.0 ile Hongmeng 3.0'ı karşılaştırdığınızda, yüzde 90'ı birbirine eşdeğer veya daha iyi, sonraki adım ise hem Hongmeng hem de iOS'u hedefleyebilecek yeteneklere sahip olmak" şeklinde konuştu.