Honor'un katlanabilir telefonunun batarya özellikleri sızdırıldı!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 13:02

Güncelleme: 08.11.2023 - 13:03

Uzun bir süredir Honor'un katlanabilir akıllı telefon pazarına katılacağına dair söylentiler bulunuyordu. Şimdi ise şirket, katlanabilir telefon konseptini değerlendirdiklerini ancak piyasaya sürmek için daha zamanın olduğunu açıkladı.

Digital Chat Station adlı sızıntılar yapan bir forum kullanıcısı tarafından, Honor'un ilk katlanabilir telefonunu 2024 yılının 1. çeyreğinde 4.500 mAh pil kapasitesi ile tanıtacağı iddia edildi. Digital Chat Station daha önce doğru çıkan sızıntılar ile sık sık gündeme gelen bir kullanıcı olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, yeni bir sızıntı Honor'un Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilmiş Honor V Purse 2 ve Magic V3 gibi yatay katlanabilir telefonlara odaklanmaya devam edeceğini ortaya çıkardı. Ayrıca, 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek olan Magic 6 amiral gemisi akıllı telefon serisinde uydu iletişimi ve değişken diyaframlı ana kamera gibi yeni özelliklerin yer alacağı ortaya çıktı.

Honor'un katlanabilir telefon pazarına girişi, bu yeni form faktörünün hızla büyüdüğü bir dönemde dikkat çekiyor. Şirketin büyük bir pil kapasitesi sunma hedefi, kullanıcıların daha uzun süre cihazlarını kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılmış bir adım olarak gözüküyor.