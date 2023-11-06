Honor 100'ün satış tarihi sızdırıldı!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:43

Honor, bu ay içinde yeni Honor 100 serisini piyasaya sürebilir. Amiral gemisi telefonlarının yanı sıra alt amiral gemileri de içerecek olan bu seri, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisi olan Honor'un son teknoloji ürünleri arasında yer alacak.

Honor, son zamanlarda Play 8T gibi giriş seviyesi telefonları piyasaya sürdü ve şimdi de Honor X50i+ gibi orta seviye akıllı telefonlarını tanıtma hazırlığında. Ancak şirket, Honor 100 serisi ve Honor X50 GT gibi daha yüksek sınıf ürünler üzerinde de çalışıyor.

Yeni sızıntılara göre, Honor 100 serisi, çift ön kamera ve dairesel bir arka kamera modülü gibi ilgi çekici tasarım özelliklerine sahip olacak. Ayrıca, bu seri, Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformunu kullanacak, yüksek çözünürlüklü ekranı ve göz koruma gibi özellikleri bünyesinde barındıracak.

Honor 100 serisinin üç farklı model içereceği söylentiler arasında. Bu modellerin teknik özellikleri hakkında henüz somut bilgiler sızdırılmış değil. Ancak bu yeni seri, Kasım ayı içinde piyasaya sürülebilir.

Honor ayrıca Magic 6 serisi üzerinde de çalışıyor. Bu seri, Magic 6, Magic 6 Pro ve Magic 6 Ultimate gibi üç farklı model içerebilir. Tüm bu modellerin güçlü bir işlemci olan Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılması bekleniyor. Magic 6 serisinin Şubat ayı başlarında Çin'de piyasaya sürülmesi muhtemel.