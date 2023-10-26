Honor X9B modelinin fiyatı ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:32

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:32

Akıllı telefon tarafı kan kaybederken şirketler yeni telefonlarını tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Bir süre önce sızıntılarla özelliklerinin bir kısmı ortaya çıkan Honor X9B, tanıtılmıştı. Telefon tanıtılmasına rağmen fiyat bilgisi paylaşılmamıştı, ancak fiyatı raporla ortaya çıktı.

TELEFONUN FİYAT BİLGİSİ 12 GB RAM VERSİYONDA ORTAYA ÇIKTI

Telefonda 6.7 inçlik 1.5K çözünürlüklü 120 Hz ekran yenileme hızı sunan IPS LCD ekran tercih edilmiş. Qualcomm imzalı Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi yer alıyor. Adreno 600 grafik biriminin bulunduğu cihazda 10 bit renk sunuluyor.

Telefon karşımıza 8 GB ve 12 GB RAM'e ek olarak 256 GB depolama alanı ile çıkıyor. Telefonun 12 GB RAM'e sahip 256 GB depolama alanı olan versiyonunun 346 dolar gibi bir fiyata sahip olacağı aktarıldı.

Bir diğer yandan 8 GB'lı RAM'e sahip versiyonunda fiyat bilgisi halen bilinmiyor.



