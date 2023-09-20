Honor 100 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:18

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:18

Çin merkezli akıllı telefon şirketi Honor'un yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Genel olarak fiyat-performans cihazları üreten firma Honor 100 Pro adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Çinli bir web sitesi olan Weibo'da ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor 100 Pro, 3 bin 840 Hz karartma ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekrana sahip olacak. Muhtemelen en az 120Hz yenileme hızı sunacak olan bu ekran, bir önceki model olan Honor 90 Pro'ya benzer bir özellik sunacak gibi görünüyor. Ayrıca, Honor 100 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 SoC ile gelecek, böylece Honor 90 Pro'nun Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'sine göre bir yükseltme sunacak.

ÇİFT ÖN KAMERA İLE GELİYOR

Buna ek olarak, Digital Chat Station, bu üst düzey akıllı telefonun çift ön kameraya sahip olacağını da belirtti. İhbarcı, cihazın önümüzdeki ay dahili testlere gireceğine inanıyor ve Honor 100 Pro'nun Kasım 2023'ün başlarında resmi olarak tanıtılmasını bekliyor.

Honor 90 Pro, 5.000mAh pil kapasitesine sahipken, Honor 100 Pro'nun benzer bir pil kapasitesi sunması bekleniyor. Ayrıca, 100W hızlı şarj desteği sunması muhtemel. 90 Pro, ayrıca 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanı gibi etkileyici özelliklere sahip. Ancak, bu bilgilerin şu anda sadece spekülasyon olduğunu ve resmi duyuruya kadar kesinlik kazanmadığını belirtmek önemlidir.

Honor 100 Pro'nun özellikleri ve çıkış tarihi hakkında daha fazla ayrıntı, resmi duyuruyla birlikte ortaya çıkacaktır.