HTC uygun fiyatlı telefonunu tanıttı
Dünyanın en popüler telefon üreticilerinden HTC uygun fiyatlı telefonu HTC Wildfire E3 Lite'ı tanıttı. Giriş seviye olan telefon 5000 mAh batarya ile gelecek.
Tayvan merkezli teknoloji devi HTC yeni uygun fiyatlı telefonunu Afrika'da tanıttı. HTC Wildfire E3 Lite isimli telefon özellikleri ile dikkat çekti.
HTC Wildfire E3 Lite, 12 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan ikili arka kamera kurulumu ile geliyor. Telefonun ön tarafında ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Cihazın 6.5 inç, HD+ 720x1600 çözünürlüğünde ve 60 Hz yenileme hızı bulunan ekranı bulunuyor. HTC Wildfire E3'ün batarya tarafında ise 5000 mAh kapasiteli 10W şarj destekli bir pil bulunuyor.
Telefonun 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı seçenekleri mevcut. İşlemci olarak ise cihazda 1.6 GHz hızında çalışan Unisoc SC9863 işlemci bulunuyor. Siyah ve mavi renk seçenekleri ile gelecek olan HTC Wildfire E3 Lite'ın fiyatı ise açıklanmadı.
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