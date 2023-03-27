Xiaomi’den yeni teknoloji: Beş dakikada yüzde yüz şarj

Geçen aylarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde Xiaomi yeni şarj teknolojisini tanıtmıştı. 5 dakikada telefonu şarj eden teknoloji şimdi ise seri üretime geçecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:31
Xiaomi’den yeni teknoloji: Beş dakikada yüzde yüz şarj
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Mobil Dünya Kongresi kapsamında birçok akıllı telefon firması yeni modellerini tanıttı. Ayrıca firmalar ileride kullanacakları teknolojileri de kongre kapsamında açıkladı.  

Bu firmalardan biri olan Xiaomi, 290W süper hızlı şarj teknolojisini sunmuştu. Şimdi ise ortaya çıkan bilgilere göre bu şarj teknolojisi seri üretime geçiyor.  

Digital Chat Station’un ortaya çıkardığı bilgilere göre artık Xiaomi telefonları beş dakikada yüzde yüz şarj olacak. Geçen günlerde Xiaomi, Redmi Note 12 Pro+ modelinin değiştirilmiş bir versiyonunda bu şarj teknolojisini göstermişti.  

4100 mAh büyüklüğünde bataryası bulunan telefon 2 dakikada yüzde 50 şarj kapasitesine ulaşmış; 5 dakikada ise cihaz yüzde yüz şarj olmuştu.


Xiaomi şarj Mobil Dünya Kongresi 2023

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