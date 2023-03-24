Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri artıyor!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:21

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:21

Akıllı telefon tarafında özellikle Android kullanıcılarının sevdiği modellere imza atan Xiaomi, yüzlerce aktif kullanılan modele sahip. Ancak bir diğer yandan bu telefonlar arasında güncelleme desteği kesilenler de var. Güncelleme desteği biten modellerin listesini güncelleyen Xiaomi, pek çok modelde bu desteği kesiyor.

BİR ZAMANLAR POPÜLER OLAN MODELLERE DE GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLİYOR

Yıl içinde çok fazla model tanıtan Xiaomi'nin amiral gemisi olan modelleri bile eskiyebiliyor. Bu sebeple güncelleme desteği kesilen modeller arasında 2-3 yıllık modeller de var.

Daha önce yayınlanan listeye eklenen 7 model arasında şunlar var:

Redmi K30 5G Speed

Note 8T

Note 8 (ID)

Note 8 (IN)

Note 8 (CN)

Note 8 (GLOBAL)

8A Dual

Bir diğer yandan ana güncellemeleri almasalar dahi tespit edilen güvenlik açıklarında zorunlu güncellemeler sunulacak.

Daha önce ortaya çıktığı gibi artık güncelleme almayacak Xiaomi modelleri şu şekilde: