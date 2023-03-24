Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri artıyor!
Güncelleme desteği alan modellerin listesi güncellenirken bir diğer yandan güncelleme desteği kesilen modeller de belli oluyor.
Akıllı telefon tarafında özellikle Android kullanıcılarının sevdiği modellere imza atan Xiaomi, yüzlerce aktif kullanılan modele sahip. Ancak bir diğer yandan bu telefonlar arasında güncelleme desteği kesilenler de var. Güncelleme desteği biten modellerin listesini güncelleyen Xiaomi, pek çok modelde bu desteği kesiyor.
BİR ZAMANLAR POPÜLER OLAN MODELLERE DE GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLİYOR
Yıl içinde çok fazla model tanıtan Xiaomi'nin amiral gemisi olan modelleri bile eskiyebiliyor. Bu sebeple güncelleme desteği kesilen modeller arasında 2-3 yıllık modeller de var.
Daha önce yayınlanan listeye eklenen 7 model arasında şunlar var:
- Redmi K30 5G Speed
- Note 8T
- Note 8 (ID)
- Note 8 (IN)
- Note 8 (CN)
- Note 8 (GLOBAL)
- 8A Dual
Bir diğer yandan ana güncellemeleri almasalar dahi tespit edilen güvenlik açıklarında zorunlu güncellemeler sunulacak.
Daha önce ortaya çıktığı gibi artık güncelleme almayacak Xiaomi modelleri şu şekilde:
- Mi 1
- Mi 2
- Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4
- Mi 4S
- Mi 4C
- Mi 5
- Mi 5S
- Mi 5S Plus
- Mi 5C
- Mi 5X
- Mi 6
- Mi 6X
- Mi 8
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 8 UD
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explore Edition
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC 9
- Mi CC 9e
- Mi CC 9 Pro
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- MIX
- MIX 2
- Mi MAX
- Mi MAX 2
- Mi MAX 3
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi A3 (Android One)
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- MIX 2S
- Mi MIX 2S
- MIX 3
- Mi MIX 3
- Mi PLAY
- Mi Note 10
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4X
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Go
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Redmi K20 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A
- Redmi Note 8 (ID)
- Redmi 8A Dual
- Redmi Note 8 (IN)
- Redmi Note 8 (GLOBAL)
- Redmi Note 8 (CN)
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Speed
- POCO F1
- POCO PHONE F1
- POCO X2
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