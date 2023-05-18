HTC yeni amiral gemisi modelini tanıttı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:35

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:35

Bir zamanların efsane telefon markası HTC yeni amiral gemisi telefonu HTC U23 Pro'yu tanıttı. Tayvanlı teknoloji firmasının yeni telefonunda 120 Hz yenileme hızı sunan, 1080x2400 pixel çözünürlüğünde, 6,8 inç boyutlarında ve AMOLED bir ekran bulunuyor.

Gorilla Glass Victus ile korunan cihaz, Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. HTC U23 Pro gücünü ise Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden alıyor.

Telefonun 4600 mAh kapasiteli 33W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarj desteği sunan bir batarya ile geliyor. 6 GB ve 8 GB RAM bulunan HTC U23 Pro'nun depolama alanı tarafında ise 256 GB seçeneği mevcut.

Telefonun arka tarafında 108 MP ana, 8 MP geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü görevi gören kamera bulunuyor. HTC U23 Pro'nun ön tarafında ise 32 MP yer alıyor.

HTC U23 PRO'NUN FİYATI NE KADAR OLACAK?

HTC tarafından açıklanan bilgilere göre HTC U23 Pro'nun 8 GB RAM versiyonu 550 dolardan, 12 GB RAM versiyonu ise 585 dolardan satışa çıkacak. Cihazın Avrupa'ya gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.