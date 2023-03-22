Nokia’nın en ucuz fiyat performans telefonu tanıtıldı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:21

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:21

Bir zamanların efsane markası Nokia günümüzde HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Daha çok fiyat performans odaklı telefonlara yönelen firma en ucuz telefonunu tanıttı. Nokia C12 Pro isimli model resmi olarak tanıtıldı.

Nokia C12 Pro, 6.3 inç HD+ ekrana sahip. Telefonun ön tarafında 5 Megapiksel selfie kamerası mevcut. Arka tarafında ise 8 Megapiksel bir kamera tercih edilmiş.

Nokia işlemci tarafında ise Unisoc 9863A1 yonga seti bulunuyor. 4.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen cihazın 2 GB ve 3 GB RAM seçenekleri mevcut.

Nokia C12 Pro’nun depolama tarafında ise 64 GB kapasiteli bir bellek bulunuyor. Kutudan Android 12 Go Edition işletim sistemi ile çıkan akıllı telefona Nokia iki yıl boyunca güncelleme sözü veriyor.