Huawei 2023'ü nasıl kapattı?

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:30

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:30

Huawei, 2023'ün ilk yarısında, ortaya koyduğu ürünlerle Türkiye pazarında birçok kullanıcı grubunun ilgisini çekmeyi başardı.

Bu dönemde öne çıkan ürünler arasında, beşinci nesil Freebuds modelinin ilk örneği olan Freebuds 5i, gençlerin büyük ilgi gösterdiği MatePad SE, inovatif tasarımı ve gövdesinde taşıdığı kulaklıklarla dikkati çeken Watch Buds ve sağlık izleme özellikleriyle fark yaratan Watch D yer aldı.

P60 Pro, Huawei'in P serisindeki en son amiral gemisi olarak hem performans hem de özgün tasarımıyla dikkati çekti. Watch ULTIMATE ise gösterişli tasarımı ve üst düzey özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazandı. Freebuds 5 serisinin amiral gemisi de çok gecikmedi ve sıra dışı tasarımını destekleyen yenilikçi özellikleri ve ses kalitesiyle müzikseverlerin tercihi oldu.

MateBook X Pro ve MatePad 11 ise Huawei'in hem iş hem eğitim hem de eğlence özelindeki ihtiyaçlar için ideal çözümler sunan yeni nesil tablet ve bilgisayarları oldu. Dördüncü nesil akıllı saat serisinin ilk ürünü Watch 4 ise güçlü bir akıllı saate dair tüm beklentileri tam anlamıyla karşılayan özelliklerle donatıldı.

Huawei, yılın ikinci yarısında ürün yelpazesini daha da genişleterek tüketicilere deneyimler sunmaya devam etti. Katlanabilir teknolojinin yeni örneği olan Mate X3, kullanıcılarına hem akıllı telefon hem de bir tablet deneyimini bir arada yaşattı.

MatePad Air ve MatePad 11.5 tablet dünyasına yeni bir soluk getirirken, Nova serisinin son üyeleri Nova 11 ve Nova 11 Pro, şık tasarım ve yüksek performansı bir arada sunan akıllı telefonlar olarak öne çıktı.

MateBook D14, günlük kullanım için ideal bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkarken, Freebuds SE2 de orta segmentte çıtayı bir hayli yükselten tam kablosuz kulaklıklar arasındaki yerini aldı. MatePad 11.5 PaperMatte versiyonu, kağıt üzerine yazı yazma hissi veren benzersiz ekran teknolojisiyle adından söz ettirirken, Watch GT serisinin son ürünü olan Watch GT 4 de ailenin en gelişmiş akıllı saati olarak raflardaki ve bileklerdeki yerini aldı.

Freebuds Pro 3 ise tam kablosuz kulaklık segmentindeki yenilikleriyle dikkati çekti. MateBook 14S ve MateBok 16D, ince ve şık gövdeleriyle güçlü özellikleri bir arada sunarken, Huawei Freeclips, sıra dışı C-Köprüsü tasarımıyla dikkat çekti.

Marka, kullanıcılarına sadece yeni cihazlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların yaşam tarzlarını, iş süreçlerini ve günlük alışkanlıklarını da zenginleştiriyor. Huawei, 2023'te pazara sunduğu ürünler ve gelecekte sunmayı planladığı inovasyon ürünleriyle teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla ileri taşımaya devam ediyor.

Huawei, ekosisteminin önemli unsurlarından biri olan uygulama mağazası AppGalley'de de 2023 yılında önemli iş ortaklıklarına imza attı. Kullanıcı memnuniyetini artıran ve ekosistemi geliştiren AppGallery'deki güncellemeler, platformun gördüğü ilgiyi de büyük oranda artırdı.