Tasarımıyla ilginç görünen Huawei FreeClip tanıtıldı

Huawei, yeni FreeClip kablosuz kulaklığını tanıttı. Kulaklık farklı bir tasarım yapısı ve ilginç özellikler sunuyor. İşte kulaklık hakkındakiler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:41
Tasarımıyla ilginç görünen Huawei FreeClip tanıtıldı
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Huawei kısa bir süre önce düzenlenen etkinlikte tanıtılan farklı tasarımlı Huawei FreeClip, kulağı rahatsız etmeyen bir forma sahip. Kulaklıkta tercih edelen bu C şeklindeki tasarımda yer alan yerleşik hava delikleri sayesinde daha yüksek ses kalitesine ulaşmak mümkün oluyor.

TASARIMA ODAKLANAN KULAKLIK

Standart yapıdaki kulak içi kulaklıklara kıyasla kulağı yormayan bu tasarım, açık gövdeye sahip. Böylelikle dış seslerin duyulmasını çok daha kolay bir hale getiriyor. 

Açık tasarıma sahip kulaklıkta ekstradan bir gürültü engelleme sunulmuyor. Tek şarj ile 8 saatlik kullanım sunabilen kulaklık, şarj kutusu işin içine dahil edildiğinde 36 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor.

Suya, toza ve tere karşı da dayanıklı olan cihazın IP54 sertifikası var.

Kulaklık Huawei'in açıklamasına göre aralık ayının sonundan itibaren İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde 199 euro fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.


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