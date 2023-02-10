Huawei 80 milyon kullanıcı kaybetti!
ABD yaptırımları nedeniyle liderlik sırasında oldukça gerilere düşen akıllı telefon üreticisi Huawei, kaybettiği kullanıcı sayısını açıkladı.
Geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından o zamanların en büyük 2. Akıllı telefon üreticisi Huawei’ye bazı yaptırımlar uygulanmıştı. Bu yaptırımların başında Google servislerini olan erişim kısıtlanması geliyordu. Android işletim sistemini kullanan Huawei için bu büyük bir darbe olmuştu.
Huawei hızlı bir şekilde kendi işletim sistemini kurarak durumu toparlamaya çalışmıştı. Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing’in açıklamasına göre Huawei durumu toparlayamadı ve 80 milyon kullanıcı kaybetti.
Bu kullanıcıların 50 milyonunun Xiaomi’ye geçiş yaptı. Kalan kullanıcıların ise Weibing, Apple ve Honor’a geçtiğini söyledi. Huawei artık akıllı telefon pazarında yoğun bir faaliyet göstermiyor. Farklı teknolojik alanlarda çalımalar yapan şirketin tekrardan bu pazara odaklanabilme ihtimali de bulunuyor.
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