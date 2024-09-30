Huawei, Apple'ı tablet satışlarında geçti

Huawei yeni yayınlanan verilere göre Apple'ı tablet satışlarında geçmeyi başardı.

Huawei, Apple'ı tablet satışlarında geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 06:28

Huawei, Çin'deki tablet satışlarında Apple'ı geçmeyi başardı. Pazar araştırma şirketi Canalys'in hazırladığı rapora göre Huawei, iki çeyrektir tablet satışlarında Çin'de Apple'ı geçiyor. 

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Rapora göre Huawei, Çin'de 2 milyon adet tabletin üzerinde sattı.

Apple, Huawei'in ardından en çok tablet satan ikinci şirket. 

Huawei'in satışları yüzde 66 artarken Apple'ın tablet satışları yüzde 14 düşüş yaşadı.

Apple'ın ardından en çok satış yapan markalar, Xiaomi, Honor, Lenova oluyor.


Etiketler: #Huawei

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