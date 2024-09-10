Huawei üçe katlanabilen telefonunu tanıttı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:51

Güncelleme: 10.09.2024 - 17:51

Huawei, Apple'ın iPhone 16 serisini tanıttığı etkinliğinin ardından yeni üçe katlanabilen yapıdaki akıllı telefonunu tanıttı. Huawei’nin tüketici ürünlerinden sorumlu yöneticisi Richard Yu tarafından duyurulan Mate XT Ultimate Design, 2 bin 800 dolardan başlayan bir fiyattan satışa çıkacak.

HUAWEI'DEN ÜÇE KATLANABİLEN AKILLI TELEFON: MATE XT ULTIMATE DESIGN

Huawei Mate XT'yi metin çevirisi ve bulut tabanlı içerik üretimi gibi yapay zeka özellikleriyle birlikte kullanıcılara sunuyor. Richard Yu, “Bunun için beş yıldır çabalıyoruz” diyerek, telefonun üretim sürecine odaklandıklarını belirtti.

Akıllı telefon açıldığında 3,6 mm kalınlığında ve 10,2 inç ekrana sahip oluyor. Telefon tek, çift ya da üçlü ekranda kullanılabiliyor. Ayrıca cihazda katlanabilir klavye bulunuyor.

Özel bir menteşe sistemi kullanan Huawei, hem içe hem de dışa doğru katlanmaları destekleyen esnek bir yapı tercih etti. Telefonun 50 MP ultra geniş açılı, 12 MP ultra geniş açılı kamerası, 12 MP periskop telefoto kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP tercih edilmiş.

Huawei tarafından bildirildiğine göre akıllı telefon ön siparişte 3,5 milyondan fazla kişiye ulaştı. 9 Eylül'deki etkinlikten sonra ise bu talep arttı ve ön sipariş sayısı 4 milyonu geçti.

Depolama seçeneklerine göre akıllı telefonun fiyatı en üst kombinasyonda 16 GB RAM 1 TB depolama alanında 3 bin 371 dolara kadar çıkıyor.

Akıllı telefon için ön siparişler cuma günü başlamıştı. Telefonun mağazalarda 20 Eylül'de satışa sunulması bekleniyor. İlk olarak Çin'de çıkış yapacak Mate XT, iPhone 16 serisiyle aynı gün satışa çıkıyor.