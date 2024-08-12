Xiaomi Smart Band 9 küresel olarak satışa çıkıyor
Geçen ay tanıtılan ancak küresel olarak daha satışa çıkmamış olan Xiaomi Smart Band 9 için muhtemel çıkış tarihi belli oldu.
Akıllı bileklik, temmuz ayında Çin'de bir etkinlik ile Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip ile aynı anda tanıtılmıştı. Xiaomi'nin sevilen serisi, küresel olarak kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Buna göre 19 Ağustos'ta satışa çıkması bekleniyor.
XIAOMI SMART BAND 9'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Akıllı bileklik serisinin son üyesi olan Smart Band 9'ın standart modeli Çin'de yaklaşık 35 dolardan satışa çıkmıştı. NFC destekli olan ve seramik özel versiyonu da bulunan bilekliğin fiyatı bu konfigürasyonlar ile 48 dolara kadar çıkabiliyor.
AMOLED ekranı bulunan cihaz, 1,62 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1200 nit parlaklığa kadar ulaşabilen cihazın ekranı 192x490 piksel çözünürlüğe sahip. İstenirse NFC desteğine sahip olan modele de sahip olan bileklik, önceki modele göre yüzde 16 daha hassas ölçümler yapabiliyor.
233mAh bataryası bulunan bileklik tam şarj ile 21 güne kadar kullanım sağlıyor. Ekran her zaman açık moduyla bu kullanım 9 güne kadar iniyor. Cihazın tam şarj olması içinse 1 saat şarjda kalması gerekiyor.
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