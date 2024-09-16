Pixel 9 Pro Fold parçalarına ayrıldı! Dayanıklı mı?

Yayınlanma: 16.09.2024 - 19:36

Güncelleme: 16.09.2024 - 19:36

Google'ın en son tanıttığı Pixel 9 Pro Fold telefonu bükülme başta olmak üzere dayanıklılık testine girdi. Parçalarına ayrılan telefonun hem iç donanımı hem de tamir edilebilirlik oranı da hesaplandı. Telefon öncelikle bükülme tarafında önceki modele göre önemli bir geliştirme almamış.

JerryRigEveryThing hesabının rutin olarak elektronik cihazlara uyguladığı testeler Pixel 9 Pro Fold için de uygulandı.

ÇİZİLME TESTİNDEN GEÇEMEDİ

Katlanabilir ekranlı telefonlarda ekran katlantısı ve menteşe yapısı oldukça önemli. Buradaki dayanıklılık telefonun ömrünün uzamasını ve kullanım performansını ciddi oranda değiştiriyor. Haliyle, burada yapılan bükülme dayanaklılık testinin sonucu da merak ediliyor.

YouTube kanalının yaptığı testler sonucu cihazın dayanıklılığının benzer katlanabilir ekranlı telefonlara kıyasla oldukça düşük olduğu görülüyor. Telefonun katlandığında dışta kalan ekranı Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Ekran kısa sürede çizilirken, derin oyuklar da oluşuyor.

Cihazın dış ekranı 6 ve 7'inci seviyede çizilmeye zarar görmeye başlıyorken, iç ekran ikinci seviyede çizilmeye hatta tırnak darbesiyle çizilmeye başlıyor. Bu ise oldukça olumsuz bir deneyim çünkü kullanıcılar iç ekranın dokunmatiğine dokunurken, tırnak kontrolü dahi yapması gerekiyor.

Telefonun dış yüzeyi ve menteşe yapısı yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan yapıldığı için daha dayanıklıyken, iç mekanikler çok alaşımlı çelik yapısına sahip. Bu da telefonun özellikle menteşenin iç kısımlarını dayanıksız hale getiriyor.

PARÇALARINA AYRILDI

iFixit ise telefonların tamir edilebilirlik oranlarını hesaplamak için parçalarına ayırıyor. Pixel 9 Pro Fold, kapak ekranının altında pil yapısına sahipken, hücre ve anakart yapısı da geçen yıla oranda daha küçük. USB-C portu ise daha kolay bir onarım sağlaması için anakartının üstünde konumlandırılmış.