Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: 4 gün şarj ömrü sunuyor

Teknoloji devi Huawei, Çin’de düzenlediği bir etkinlikte yeni telefon modellerini tanıttı. Bu modellerden biri olan Huawei Enjoy 60, dört günlük şarj süresi ile geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:39
Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: 4 gün şarj ömrü sunuyor
Abone Ol google-news

Son zamanlarda birçok şirket yeni telefonlarını tanıtıyor. Bu şirketlerden birisi de Huawei. Çinli teknoloji devi yeni modeli Huawei Enjoy 60’ı tanıttı. Firmanın yeni modeli tam şarj dolumunda 4 günlük kullanım sunuyor. Cihaz 6000 mAh batarya kapasitesi ve 22.5W hızlı şarj desteği sunan bir pile sahip.

Huawei Enjoy 60 gücünü ise Kirin 710A işlemcisinden alıyor.  Cihazın ekran tarafında ise 6.75 inç büyüklüğünde, LCD, 1600x720 piksel çözünürlüğünde, 60 Hz ekran yenileme hızı bulunan bir panel tercih edilmiş. 

Akıllı telefonda işletim sistemi olarak ise HarmonyOS 3.0 bulunuyor. 8 GB RAM bulunan Huawei Enjoy 60, 128 GB ile 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile geliyor.  

Telefonun arka tarafında ikili kamera kurulumu tercih edilmiş. Bu kameralardan ana olanı 48 Megapiksel çözünürlüğünde. Diğer kamera ise derinlik algılama sensörü görevi görüyor.  

Cihazın ön tarafında ise 8 Megapiksel bir kamera yer alıyor. Telefonun 128 GB versiyonu 190 dolardan, 256 GB olanı ise 220 dolardan satışa çıkacak.


Huawei Enjoy 60 Huawei Huawei akıllı telefon

İlgili Haberler

Huawei FreeBuds 5 ve FreeBuds 5 Pro 2 Plus tanıtıldı

Huawei FreeBuds 5 ve FreeBuds 5 Pro 2 Plus tanıtıldı
Dev kameralı Huawei P60 ve P60 Pro tanıtıldı!

Dev kameralı Huawei P60 ve P60 Pro tanıtıldı!
Huawei, bir ülkeye daha Wi-Fi 7 teknolojisini getirdi

Huawei, bir ülkeye daha Wi-Fi 7 teknolojisini getirdi

En Çok Okunan Haberler