Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: 4 gün şarj ömrü sunuyor
Teknoloji devi Huawei, Çin’de düzenlediği bir etkinlikte yeni telefon modellerini tanıttı. Bu modellerden biri olan Huawei Enjoy 60, dört günlük şarj süresi ile geliyor.
Son zamanlarda birçok şirket yeni telefonlarını tanıtıyor. Bu şirketlerden birisi de Huawei. Çinli teknoloji devi yeni modeli Huawei Enjoy 60’ı tanıttı. Firmanın yeni modeli tam şarj dolumunda 4 günlük kullanım sunuyor. Cihaz 6000 mAh batarya kapasitesi ve 22.5W hızlı şarj desteği sunan bir pile sahip.
Huawei Enjoy 60 gücünü ise Kirin 710A işlemcisinden alıyor. Cihazın ekran tarafında ise 6.75 inç büyüklüğünde, LCD, 1600x720 piksel çözünürlüğünde, 60 Hz ekran yenileme hızı bulunan bir panel tercih edilmiş.
Akıllı telefonda işletim sistemi olarak ise HarmonyOS 3.0 bulunuyor. 8 GB RAM bulunan Huawei Enjoy 60, 128 GB ile 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile geliyor.
Telefonun arka tarafında ikili kamera kurulumu tercih edilmiş. Bu kameralardan ana olanı 48 Megapiksel çözünürlüğünde. Diğer kamera ise derinlik algılama sensörü görevi görüyor.
Cihazın ön tarafında ise 8 Megapiksel bir kamera yer alıyor. Telefonun 128 GB versiyonu 190 dolardan, 256 GB olanı ise 220 dolardan satışa çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk yanıt
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- İstanbul'daki barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde!
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah