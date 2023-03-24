Huawei Enjoy 60 tanıtıldı: 4 gün şarj ömrü sunuyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:39

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:39

Son zamanlarda birçok şirket yeni telefonlarını tanıtıyor. Bu şirketlerden birisi de Huawei. Çinli teknoloji devi yeni modeli Huawei Enjoy 60’ı tanıttı. Firmanın yeni modeli tam şarj dolumunda 4 günlük kullanım sunuyor. Cihaz 6000 mAh batarya kapasitesi ve 22.5W hızlı şarj desteği sunan bir pile sahip. Huawei Enjoy 60 gücünü ise Kirin 710A işlemcisinden alıyor. Cihazın ekran tarafında ise 6.75 inç büyüklüğünde, LCD, 1600x720 piksel çözünürlüğünde, 60 Hz ekran yenileme hızı bulunan bir panel tercih edilmiş.

Akıllı telefonda işletim sistemi olarak ise HarmonyOS 3.0 bulunuyor. 8 GB RAM bulunan Huawei Enjoy 60, 128 GB ile 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile geliyor.

Telefonun arka tarafında ikili kamera kurulumu tercih edilmiş. Bu kameralardan ana olanı 48 Megapiksel çözünürlüğünde. Diğer kamera ise derinlik algılama sensörü görevi görüyor.