Dev kameralı Huawei P60 ve P60 Pro tanıtıldı!
Çinli teknoloji devi Huawei yeni telefonlarını tanıttı. Huawei P60 ve Huawei P60 Pro adlı akıllı telefonlar dev arka kamera ile geliyor.
Çin merkezli telefon üreticisi Huawei yeni P serisi telefonlarını tanıttı. Huawei P60 ve P60 Pro adlı akıllı telefonlar arka taraftaki kamera tasarımı ile oldukça çok dikkat çekiyor.
Profesyonel fotoğrafçılık deneyimini sunmayı planlayan şirket, Huawei P60 Pro’nun arka tarafına üçlü kamera kurulumu yerleştirdi.
Bu kameralardan ana ve büyük olanı 48 Megapiksel çözünürlüğünde. Diğer kameralar ise 13 ve 40 Megapiksel olarak tercih edildi. Cihazın ön tarafında ise 12 Megapiksel selfie kamerası yer alıyor.
Huawei P60’da ise P60 Pro’dan farklı olarak arka tarafta 40 Megapiksel yerine 12 Megapiksel kamera yer alıyor.
6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı sunan, OLED ekrana sahip olan telefonlarda Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci bulunuyor. Batarya tarafında ise 66 W ve 88 W hızlı şarj destekleyen 4815 mAh kapasiteli bir pil mevcut.
Huawei P60’ın 128 GB versiyonu 657 dolardan, Huawei P60 Pro’nun 256 GB versiyonu ise 1,023 dolardan satışa çıkacak.
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