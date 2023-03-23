Huawei FreeBuds 5 ve FreeBuds 5 Pro 2 Plus tanıtıldı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 22:22

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 22:22

Çin merkezli Huawei bugün bir etkinlik düzenledi ve burada P60 serisini tanıttı. Buna ek olarak Watch Ultimate modelleri de geldi. Kablosuz kulaklıklarını da bu etkinlik kapsamında tanıtan Huawei, özellikle FreeBuds 5 modelinde farklı bir tasarımı tercih ediyor.

HUAWEI İKİ KABLOSUZ KULAKLIK TANITTI

Kablosuz kulaklarıyla dikkat çeken ve pazarda önemli bir konumda bulunan Huawei, FreeBuds 5 ve FreeBuds Pro 2 Pro Plus modellerini tanıttı. FreeBuds 5 modelinde tercih edilen tasarım farklı görünse de fonksiyonel olmasını sağlıyor. Standart bir kulaklığı orta kısmından tutup da sıkmışsınız gibi görünen bu modelde iki farklı renk sunuluyor.

Silikon uçları olmayan ve AirPods gibi gövdesinin devamı olan bir kulak içi materyale sahip. 11 mm sürücüler ile donatılan cihaz, IP54 sertifikasına sahip. Gürültü engelleme özelliği bulunan kulaklıkta bu özellik açıkken 3 buçuk saatlik bir kullanım sunuluyor. Eğer bu kapalıysa da bu kullanım 5 saate kadar çıkıyor.

Cihazda birden fazla cihaza bağlanma özelliği de bulunuyor ve 132 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Huawei FreeBuds Pro 2 Plus modelinde ise şirketin standart tasarımı kullanılmış. Sağlık odaklı olan bu kulaklıkta, kullanıcının nabzı ve vücut sıcaklığı ölçülebiliyor. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunan kulaklık, kafa hareketlerini algılayabiliyor ve 360 derece ses sunuyor. Bunun dışında benzer özellikler taşıyan iki kablosuz kulaklık, 220 dolardan satışa çıkacak.