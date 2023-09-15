Huawei GT4 tanıtıldı: 2 hafta şarj ömrü sunuyor

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:37

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:38

Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT4, tanıtıldı. Gelişmiş sağlık takibi sunan saatin "Sarkıt Tasarımlı" 41mm ve "Sekizgen Tasarımlı" 46mm olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Yükseltilmiş TruSeen 5.5+ teknolojisi ile gelen cihazın büyük modeli 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Küçük model ise 7 güne kadar pil ömrüne sahip. Huawei bir önceki modele göre yüzde 20 oranında pil ömrünü uzatmış.

Büyük model 1,43 inç, küçük model ise 1,32 inç ekran boyutuna sahip. Her ikisi de yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranlara sahip, böylece daha net ve canlı görüntüler sunuyor.

TruSeen 5.5+ teknolojisi, gelişmiş uyku takibi özelliği olan TruSleep 3.0'ı sunuyor. Bu özellik, uyku döngülerinizi izler ve uyku alışkanlıklarınızı geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, Uykuda Nefes Farkındalığı özelliği ile uyurken kalp atış hızınızı ve SpO2 değerinizi izler, böylece nefes alma sorunlarına karşı uyarıda bulunabilir.

Menstrüel Döngü Yönetimi 3.0 özelliği, regl tahminlerinde yüzde 15 daha doğru olduğu iddia edilen yeni bir özelliktir. Bu özellik, dönemleri tahmin etmek ve semptomları izlemek için çeşitli fizyolojik faktörleri kullanır.

E-SPOR'U DA TAKİP EDEBİLİYOR

Ayrıca, açık havada spor yaparken GNSS teknolojisi ile yüzde 30 daha doğru konumlandırma sağlıyor. Saat, 100'den fazla sporu takip edebilir, bu da Padel ve e-spor gibi daha spesifik sporları içerir. Huawei Watch GT4, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu olarak geliyor.

Huawei Watch GT4, 4 Ekim itibarıyla İngiltere ve Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyatlar ise model ve kayış türüne bağlı olarak değişiyor. 46mm ve 41mm modelleri 230 Euro'dan (mevcut kur ile 6 bin 622 TL) başlıyor ve farklı kayış seçenekleri mevcut. En üst model ise çelik bileziği ile 300 Euro'dan (mevcut kur ile 8 bin 637 TL) satışa sunulacak.