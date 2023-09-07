Huawei'nin yeni telefonu Mate 60 Pro+'ın özellikleri sızdırıldı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:14

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:14

Huawei, son dönemde piyasaya sürdüğü Mate 60 serisindeki yeni telefonları sessizce tanıttı. Çin merkezli teknoloji devi, Mate 60 ve Mate 60 Pro modellerinin ardından şimdi de Mate 60 Pro+ modeli üzerinde çalışıyor. İddialara göre, bu yeni varyant çok yüksek kapasiteli bellek seçenekleri sunacak.

Telefon, 16 GB RAM'e sahip olacak ve kullanıcılara 512 GB veya 1 TB depolama seçeneği sunacak. Sızıntılara göre, başlangıç fiyatı 8,999 Çin Yuanı ( mevcut kur ile 33 bin 37 TL) olacak.

Mate 60 Pro+ modelinin, bir "halo adası" olarak adlandırılan özel bir tasarıma sahip olduğu ve arka tarafta dörtlü kamera kurulumuyla serinin en güçlü telefonu olması bekleniyor. Huawei, önceki serilerde olduğu gibi "Porsche Design" adını kullanmasa da, daha fazla premium malzeme ve benzersiz tasarım isteyenler için "RS Ultimate Design" varyantını sunacak.

Henüz Huawei'nin bu yeni Mate 60 serisi telefonlarını Çin dışında piyasaya sürüp sürmeyeceği resmi olarak açıklanmış değil.