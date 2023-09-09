Huawei'den yeni katlanabilir ekranlı telefon Mate X5 tanıtıldı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 00:42

Güncelleme: 09.09.2023 - 00:42

Huawei akıllı telefonlarını peşi sıra tanıtmaya devam ediyor. Mate 60 serisini tanıtan Huawei, şimdi de katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı. Telefon mart ayında tanıtılan Mate X3'ün ardından geliyor.

HUAWEI MATE X5'İN ÖZELLİKLERİ

Tasarım çizgisinden şaşmadan ilerleyen şirket, 7.85 inçlik LTPO OLED ekran tercih ediyor. Cihaz katlandığında küçülen ekranda 6.4 inç yine LTPO OLED ekran bizleri karşılıyor. 120Hz ekran yenileme hızına dayanıklı bir ekran eşlik ediyor.

Ön kamerada 8 MP, arkada ise 50 MP, 13 MP ve 12 MP kameralar bulunuyor.

Telefonda Kirin 9000s işlemcisinin yer alıyor ve 12 GB/ 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı da sunuluyor.

66W kablolu, 50W kablosuz ve 7.5W ters kablosuz şarj desteği 5.000mAh batarya üzerine kuruluyor.

Türkiye'ye resmi olarak gelip gelmeyeceği bilinmeyen cihazın 15 Eylül'den itibaren Çin'de satılmaya başlayacağı duyuruldu.