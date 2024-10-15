Huawei, HarmonyOS Next için çıkış tarihi açıkladı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 21:19

Güncelleme: 15.10.2024 - 21:19

Huawei, kendi işletim sistemini geliştirmek için yıllardır önemli yatırımlar yapıyor. Bunların bir sonucu olarak da HarmonyOS Next ortaya çıkıyor. İşletim sistemi haziran ayında duyurulmuştu ve bu Android işletim sisteminin altyapı sisteminden tamamen kopuşu temsil ediyordu.

HARMONYOS NEXT İÇİN ÇIKIŞ TARİHİNİ BELLİ OLDU

HarmonyOS Next, 22 Ekim'de hazır olacak. Huawei Nova 13 serisinin tanıtımı ile yeni işletim sistemini gösterecek.

Etkinliğin ardından işletim sisteminin kullanıcılara ne zaman sunulacağı yapılan açıklamada belirtilmedi ancak bu yıl bitmeden ya da gelecek yılın başlarında sunulması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse HarmonyOS ilk olarak 2019 yılında karşımıza çıkmıştı. Tanıtılmasının ardından bir yıl içinde akıllı telefonlara gelen işletim sistemi, daha sonra TV'lere gelmişti. 5 yılın içinde tabletlere, akıllı TV ve giyilebilir cihazlara kadar pek çok üründe karşımıza çıktı.

Uygulama mağazasının 10 bin uygulamayı geride bıraktığı geçen haftalarda duyurulmuştu ancak bu halen Google Play Store ve Apple'ın App Store'undaki uygulamalara yaklaşamayan bir sayı. Yine de yeni duyurunun da ardından daha fazla uygulamanın uygulama mağazalarına geleceği söylenebilir.