Katlanabilir yapıdaki yeni Huawei P50 Pocket göründü
Huawei’in yeni katlanabilir ekranlı cihazı ortaya çıktı. Cihaz hakkında elimizde bulunan bazı detaylar var.
Katlanabilir ekranlı cihazlar tarafında eskiye kıyasla büyük bir rekabet bulunmuyor. Samsung’un liderliği üstlendiği oyun alanında Huawei de varlığını hissettiriyor.
İşte bu noktda dikey yapıda konumlandırılan yeni takısna sahip Huawei P50 Pocket, önceki modele göre daha alt konumda olacak gibi duruyor. Standart model Türkiye’de 28 bin TL’ye satılıyorken, bu modelin biraz daha uygun fiyatlı olması için arka kısımda ikinci ekran eklenmemiş gibi duruyor.
Önceki modele göre 'Lite' olabilir
Öte yandan Leica ile kamera iş birliği sona eren Huawei artık XMAGE markasıyla yoluna devam ediyor ve yeni akıllı telefon modelinde de bu kamera yapısı kullanılıyor. Ortaya çıkan posterde cihazın 120Hz OLED bir ekrana sahip olduğu anlaşılıyor. Kamera tarafında ise üçlü bir kamera sistemini tercih edecek olan Huawei, 40 Megapiksel temel kameraya, 13 Megapiksel ultra geniş açılı, 32 Megapiksel Ultra Spectrum kameralarına sahip olacak.
Akıllı telefonun 5G destekli Snapdragon 778G işlemcisine sahip olduğu, 256 GB ve 512 GB olmak üzere depolama seçeneklerine sahip olduğu ve fiyatlarının da depolama alanına göre 1.000 dolar ile 1.500 dolar gibi bir fiyata satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
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