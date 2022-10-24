Huawei'den yeni katlanabilir yapıdaki telefon yolda

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:39

Huawei'in bir süredir ortalıkta gezinen ancak tam olarak bir tarih ile gündeme gelmeyen P50 Pocket S telefonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Hatırlayacağınız üzere cihazın P50 Pocket versiyonu Samsung'un Z Flip 3 modeline bir rakipti. Kısa bir süre önce de sızdırılan ancak pek çok detayın bilinmediği yeni katlanabilir yapıdaki cihazla ilgili tanıtım tarihi ortaya çıktı.

TELEFON YAKINDA RESMEN TANITILIYOR

Söylenene göre Huawei P50 Pocket S, Çin'de 2 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Cihazın altı farklı renk skalasına sahip olması bekleniyor ve Leica ile kamera tarafındaki iş birliği bittiği için, önceki modellerde olduğu gibi, kamera lensleri için XMAGE markasına güvenecek.

Cihazla ilgili daha önce bazı afişler paylaşılmış ve cihazın burada yer alan bilgilerinde ekranın yenileme hızının 120Hz olacağı ve OLED yapıda olacağını öğrenmiştik ancak elbette kesin bir bilgi değil.

Benzer sızıntılara göre cihaz ilginç bir şekilde 5G desteğine sahip olamayan Snapdragon 778G işlemcisine sahip olacak. Depolamada 256 ve 512 GB seçenekleri çıkıyor ve fiyatlar da sırasıyla 1.000 dolar ve 1.500 dolar şeklinde olacak deniyor.

Not: Görsel temsilidir.