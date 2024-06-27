Huawei MatePad 11.5S piyasaya sürüldü

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:01

Güncelleme: 27.06.2024 - 00:16

Tabletin 11,5 inç ekranı, 2800x1840 çözünürlükle görüntüler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Tabletin bir diğer özelliği PaperMatte ekran teknolojisi oluyor. Teknoloji, ekrandaki ışık yansımalarını ve kırılmalarını azaltarak göz yorgunluğunu minimuma indiriyor ve kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor.

EKRAN YANSIMASI YÜZDE 60 AZALTILDI

Uzun süreli okuma ve yazma işlemleri için ideal çözüm olan ekran teknolojisi, nano ölçekli parlama önleme teknolojisi, ışık yansımasını ve dağılımını yüzde 99 ortadan kaldırıyor. Ayrıca, çoklu manyetron nano optik katmanlar, ekran yansımasını yüzde 60 azaltarak ekranı daha net hale getiriyor.

Tablet, güçlü donanımıyla da dikkati çekiyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi sağlıyor. 8800 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunarken, hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj oluyor.

HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle akıcı ve sezgisel bir arayüz deneyimi sunuyor. Ayrıca, markanın çoklu ekran işbirliği özelliğiyle, yine markanın diğer cihazlarıyla entegre edilebilir. Tablet, 8 MP ön ve 13 MP arka kameraya sahip. Tabletin dört hoparlörlü ses sistemi ise ses deneyimi sağlıyor. Ayrıca, Huawei NearLink M-Pencil desteğiyle yaratıcı ve profesyonel çalışmalar için de kullanılabiliyor.

Tablet, tasarımı, performansı ve ekran teknolojisiyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, tabletle hem iş hem de eğlence ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tabletin güncel fiyatına, şirketin internet sitesinden ulaşılabiliyor.