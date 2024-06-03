Huawei Game Salon, oyun dünyasını bir araya getirdi

Huawei'nin resmi dağıtım platformu AppGallery, İstanbul'da Huawei Game Salon - Cloud Collaboration etkinliğine ev sahipliği yaptı.

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Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:23
Huawei Game Salon, oyun dünyasını bir araya getirdi
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Huawei'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, AppGallery ve iş ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve Avrupa'daki işletmelere güçlü genel bulut altyapısı sunmayı amaçlıyor.

Bu yılın ikinci yarısında oyunlarını Avrupa'da AppGallery'de yayınlamayı planlayan Funplus, Tencent, Moonton ve miHoYo gibi Çinli geliştiriciler, Huawei Gaming Salon etkinliğine katılanlar arasında yer aldı. Katılımcılar, ayrıca Huawei Cloud Veri Merkezi’ni de ziyaret etme fırsatı buldu.

OYUN PAZARINI CANLANDIRMAYI AMAÇ EDİNİYOR

Avrupa pazarında kurduğu işbirlikleriyle yerel büyümeyi desteklemeyi amaçlayan Huawei, Çinli geliştiricilerin daha geniş bir Avrupalı oyuncu kitlesine ulaşmasını sağlarken Türk oyun geliştiricilerinin de Avrupa'daki görünürlüklerini artırmasına yardımcı oluyor.

Huawei Oyun Salonu, yüksek kaliteli, bütünsel bulut oyun deneyimleri oluşturmak isteyen oyun işletmeleri için profesyonel, hızlı, istikrarlı ve güvenli tek noktadan bulut hizmetleri sunan Huawei Cloud'u önde gelen bir iş çözümü olarak sergiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Huawei Tüketici Bulut Hizmeti, Avrupa Ekosistem Geliştirme ve Satış Departmanı Genel Müdürü Shan Xuefeng, "Amacımız Avrupa'da canlı bir oyun topluluğunu teşvik etmek. Ortaklarımızla yakın işbirliği yaparak bölgeye son teknoloji, güvenilir ve birinci sınıf oyun deneyimleri sunmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.


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