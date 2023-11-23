Huawei MatePad Pro 11 2024 modelini tanıttı: Dünyanın ilk uydu bağlantılı tableti

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:59

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:59

Huawei, resmi olarak MatePad Pro 11 inç 2024 modelini tanıttı. Huawei'nin resmi web sitesinde, tabletin Çin'in Beidou uydu iletişim sistemine entegre edildiğini ve dünyanın ilk uydu iletişimini destekleyen tableti olduğu belirtildi..

Bu özellik, kullanıcıların şebeke kapsama alanının olmadığı bölgelerde bile mesaj göndermelerine ve konumlarını paylaşmalarına olanak tanıyor.

Huawei'nin uydu iletişim sistemi uygulaması, 36 bin kilometreye kadar uzaktaki yüksek yörüngeli uyduları kullanmayı içeriyor. Huawei bu özelliği ek antenlere ihtiyaç duymadan tablete eklemiş.

Henüz cihazın diğer teknik bilgileri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, "Uydu iletişimi günlük olarak kullanılmayabilir, ancak ömür boyu bir kez kullanılabilir ve ömür boyu sürecektir" dedi.