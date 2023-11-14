Huawei HarmonyOS Next ile Android desteğini tamamen bitiyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 22:25

Güncelleme: 14.11.2023 - 22:25

Huawei kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda kalmıştı. Yıllardır kullanıcılarına kendi işletim sistemi HarmonyOS'u sunan şirket, artık Andorid APK yani Android uygulamaları yükleme desteğini kesiyor. Android'i tamamen terk etmeyi planlayan Huawei, HarmonyOS Next ile bunu sonlandırmayı planlıyor.

HUAWEI CİHAZLARDA ANDROID UYGULAMA DÖNEMİ TAMAMEN BİTECEK

Tasarımsal bir değişiklik içermeyecek olan HarmonyOS Next, kullanıcıların Android uygulamalarını indirmesinin önüne geçecek.

Huawei'ye sürekli HarmonyOS ile Android'i kopyaladığı söyleniyordu. Bunun önüne geçmek için söz konusu adımı attığı düşünülen şirketin, işletim sisteminde açık kaynaklı Android Open Source Project için geliştirilen bileşenler kullanılıyor.

HarmonyOS'un Android ve iOS işletim sistemlerinden farklı olarak birden fazla cihazda çalışması için tasarlandığı aktarılıyor.