Huawei kendi kendine yetmek istiyor: Kamera sensörünü üretebilir

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:08

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:08

Huawei uzunca bir süredir Amerika'nın ve diğer bazı ülkelerin boykotu ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle şirket, akıllı telefonları için başka firmalara bağımlı kalmamak ve ABD tarafından uygulanan ticaret yasağından kaçınmak amacıyla kendi bünyesinde akıllı telefon bileşenleri geliştirmek için elinden geleni yapıyor.

Huawei daha önce 5G bağlantısına sahip kendi akıllı telefon işlemcisini geliştirmişti ve şimdi de şirket içi bir kamera sensörü geliştirmek için düğmeye basmış olabilir.

SONY SENSÖRÜNÜN KALMADIĞINI BİLDİRDİ, İŞ HUAWEI'YE DÜŞTÜ

Chip'in aktardığı yeni söylentilere göre, Huawei'nin yaklaşmakta olan P70 akıllı telefonu, şirketin kendi kamera sensörüne sahip ilk cihazı olacak. Çinli teknoloji devi şimdiye kadar Sony'nin iki yeşil alt piksel yerine özel yapım iki sarı alt piksel içeren kamera sensörlerine bağımlıydı. Ancak şirketin Sony ile sözleşmesini yenilemediği ve elinde hiç Sony sensörü kalmadığı bildirildiğinden, P70'in şirketin kendi kamera sensörüne sahip olması çok da mantıksız görünmüyor.

Huawei'nin yaklaşmakta olan kamera sensörüyle ilgili ayrıntılar şu anda bilinmiyor. Ancak, modern amiral gemisi akıllı telefon kameralarını göz önünde bulundurarak 48MP veya daha yüksek çözünürlük ve 4K 60fps video kaydı sunması muhtemel. Görünüşe göre Huawei, akıllı telefonlar için kendi geliştirdiği optik parmak izi okuyucusu üzerinde de çalışıyor. Huawei P70 önümüzdeki yılın başlarında, Samsung'un Galaxy S24'ü tanıtmasının beklendiği dönemde duyurulacak

Eğer bu iddia doğruysa, Omnivision, Samsung (ISOCELL) ve Sony'den sonra Huawei dördüncü kamera sensörü markası olacak. Huawei'nin Kirin 9000S işlemcisi, şirketin kendi 5G modemini içeren ve SMIC'in 7nm fabrikasyon süreci ile üretilen ilk yonga seti.