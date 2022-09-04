Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro’nun Avrupa fiyatları belli oldu

04 Eylül 2022 Pazar, 13:36

ABD ambargosu nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Huawei, IFA 2022 fuarında yeni cihazlarını Avrupa pazarında da satacağını duyurdu.

Google tarafından sağlanan hiçbir platformu kullanamayan şirket, kullanıcılara kendi geliştirdiği Huawei Mobil Servisler (HMS) ile hizmet veriyor. Avrupa pazarında varlığını sürdürmeye devam eden şirket, IFA 2022 etkinliğinde boy gösterdi.

HUAWEİ NOVA 10 PRO ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete'nin haberine göre, Huawei Nova 10 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 778G işlemciden alıyor. İşlemcide 1 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve 4 adet 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise Adreno 642L mevcut.

6.78 inç ekran ile karşımıza çıkan cihazın çözünürlüğü 2652 x 1200 olarak belirtildi. 120Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılan model, ekran performansı konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

8 GB RAM ile tanıtılan cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut. Üçlü kamera dizilimine sahip modelde 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanıldı. Öz çekim için 60 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel portre kamerası bulunuyor. Ayrıca cihazda 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh batarya mevcut.

HUAWEİ NOVA 10 ÖZELLİKLERİ

Nova 10 modelinde de Pro versiyonunda kulanılan Snapdragon 778G işlemci mevcut. 8 GB RAM ile tanıtılan cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği yer alıyor.

6.67 inç ekran ile karşımıza çıkan Huawei Nova 10, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Huawei, Nova 10 modelinde 120Hz ekran tazeleme hızını destekleyen OLED panel kullandı.

Üçlü kamera dizilimine sahip modelde 50 Megapiksel f/1.9 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanıldı. Öz çekim için 60 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Huawei Nova 10, 66W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.000 mAh batarya ile satılacak.

FİYATLAR

Huawei, tanıtım etkinliğinde yeni modellerin fiyatlarından da bahsetti. Huawei Nova 10 modeli, 549 euro başlangıç fiyatıyla kullanıcılara sunulacak. Nova 10 Pro modeliyse 699 eurodan başlayan fiyatlar ile satılacak.