Huawei P60 serisi için resmi tasarım görselleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 08:45

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 08:45

Huawei eğer her şey beklendiği gibi giderse P60, P60 Pro, P60 Art ya da Ultra modelleriyle karşımıza çıkacak. Ortaya çıkan görsellerde ise serinin arka taraftan nasıl göründüğü ve özellikle kameralarının nasıl olacağını görüyoruz.

Tasarımı hakkında zaten bir süredir paylaşımlar yapılıyordu. Telefonun yapılan sızıntılardaki gibi görüneceği anlaşılıyor. Bir diğer yandan P60 Pro'nun arka tarafta üç farklı kamera yer alıyor. Daha önce de model hakkında bazı detaylar ortaya çıkmıştı.

23 Mart tarihinde tanıtılması beklenen serinin yanında bir de katlanabilir yapıda Mate X3 tanıtılacak.

Tasarımı dışında telefonlar hakkında daha önce bildiklerimiz şu şekilde:

Huawei P60 serisini üç modelden oluşturuyor. Standart P60 modeline ek olarak P60E ve P60 Pro modelleri de 23 Mart'ta olacak etkinlikte tanıtılacak. Huawei P60 Pro gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1'den alacak. Bu işlemcide ise bir adet 3.2 GHz hızında Cortex-X2, üç adet 2.8 GHz hızında Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdekleri yer alacak.x

Telefonun 6.6 inç büyüklüğünde 120Hz ekran yenileme hızında ve 3200 x 1440 çözünürlükte OLED ekranı bulunacak. Kamera tarafında ise bizleri arkada 50 Megapiksel ultra geniş açılı ve 64 Megapiksel telefoto kameraları karşılayacak. Ön kamera detayları belli olmayan telefonun 5.000 mAh bataryası olacak. Bu batarya da 50W kablosuz ve 100W hızlı şarjdan güç alacak.