Huawei Watch GT 4 için satış rakamlarını açıkladı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 00:05

Güncelleme: 30.12.2023 - 00:05

Counterpoint Research tarafından açıklanan yeni rapora göre Huawei'in akıllı saat tarafında yeni tanıttığı cihazının başarısı ortaya çıktı. Buna göre Huawei Watch GT 4, küresel anlamda 2 buçuk milyon sevkiyatı geçti. Akıllı saat kategorisinde ise önemli bir büyüme kaydetti.

AKILLI SAAT TARAFINDA YÜKSELİYOR

Huawei, özellikle ABD ambargosundan sonra düşüşe geçmişti ancak yıllar içinde kendi sistemlerini geliştirip, toparlamayı başardı.

Huawei'in akıllı saat sevkiyatları ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artış gösterdi. Küresel anlamda dünyanın en büyük akıllı saat satıcısı konumuna geldi.

Yeni tanıtılan Watch GT 4 serisi ise bu başarıyı artırmış gibi duruyor.