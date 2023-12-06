Huawei yeni akıllı telefonunu tanıttı: İşte Huawei Enjoy 70'in özellikleri

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:32

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:32

Çinli teknoloji devi Huawei, orta segmette yer alan Enjoy 70 adlı telefon modelini tanıttı. Enjoy 70, büyük bir ekrana ve güçlü bir bataryaya sahip olmasıyla dikkat çekti. Huawei Enjoy 70, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük sunan gözyaşı damlası çentikli bir LCD panele sahip. Cihaz gücünü Kirin 710A setinden alıyor ve 5G bağlantı desteği de sunuluyor. 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile gelen cihazın işletim sistemi tarafında ise Harmony OS 4 bulunuyor. Akıllı telefon 6 bin mAh kapasiteli 22,5W hızlı şarj desteği sunan bir batarya ile geliyor.

Huawei Enjoy 70'in ön tarafında 8 Megapiksel, arka tarafında ise 50 Megapiksel ile 2 Megapiksel kamera bulunuyor. cihazın 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı versiyonu 170 dolar (mevcut kur ile 4 bin 917 TL), 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı versiyonu ise 200 dolardan (mevcut kur ile 5 bin 785 TL) satışa çıkacak. Cihazın renk seçenekleri tarafında ise Parlak Siyah, Karlı Beyaz ve Zümrüt Yeşili bulunuyor.