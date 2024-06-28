Huawei "XMAGE 2024 Ödüllü Fotoğraf Yarışması" başladı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:18

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:18

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin Görüntüleme Araştırma ve Geliştirme kolu XMAGE'in adını taşıyan yarışma, şirketin mobil görüntüleme alanındaki atılımlarını ve taahhütlerini temsil ederek küresel tüketiciler için mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Hem kategori bazlı hem de genel ödüllerin verileceği yarışmada, genel kazananlarda, birinciye Pura 70 Ultra, ikinciye Pura 70 Pro ve üçüncüye Pura 70 akıllı telefon hediye edilecek.

KAZANANLARA NOVA SERİSİ TELEFONLAR VERİLECEK

Kategori kazananları için ise birincilik ödülü nova 12s, ikincilik ödülü nova 12 SE, üçüncülük ödülü nova 12i, dördüncülük ödülü Gentle Monster, beşincilik ödülü MatePad T10s, altıncılık ödülü de Fit mini olarak belirlendi.

Yarışmadaki kategoriler Suretler, Anlar, Makro, Merhaba Hayat, Stil, Sanat ve Moda, Hikaye ve Aksiyon-Video olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyenler, ayrıntılı bilgileri şirketin internet sitesinden bulabilecek.

15 Eylül'e kadar başvuruları devam edecek yarışmaya, Huawei kullanıcı hesabı olan herkes katılabiliyor.