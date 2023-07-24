HUAWEI yeni çıkarılabilir klavyeli dizüstü bilgisayarını tanıttı

HUAWEI, çalışanlar için özel olarak ürettiği yeni amiral gemisi modeli HUAWEI MatePad Air'i satışa çıkardı. Tablet 12 bin 999 TL'den satılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 16:15
HUAWEI yeni çıkarılabilir klavyeli dizüstü bilgisayarını tanıttı
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HUAWEI MatePad Air, 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına sahip 11,5 inç ekran ile geliyor. Ayrıca tabletin çıkarılabilir bir klavyesi de bulunuyor. 

HUAWEI MATEPAD AIR'İN FİYATI NE KADAR?

HarmonyOS 3.1 işletim sistemi ile gelen cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisini kullanıyor. Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 660 tercih edilmiş. 8 GB RAM özelliği bulunan tabletin 8300 mAh kapasiteli 10V şarj desteği sunan bir bataryası bulunuyor. Huawei MatePad Air'in fiyatı ise Türkiye için 12.999 TL olarak belirlenmiş. 


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