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Huawei yeni HarmonyOS 7'yi tanıttı

Huawei yeni HarmonyOS 7'yi tanıttı

15.06.2026 00:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Huawei yeni HarmonyOS 7'yi tanıttı

Huawei, cam görünümünden ilham alan yeni şeffaf tasarımlı HarmonyOS 7'yi tanıttı.
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Huawei, Apple'ın iOS 26 ile sunduğu cam görünümlü tasarımı kendi işletim sistemine uyarladı. Arayüzdeki kontroller ve diğer her şey şeffaf ve daha yuvarlak tasarımlara sahip. Bu tasarım, telefonlara, tabletlere ve diğer Huawei cihazlara getirilecek. 

Yeni HarmonyOS 7, önceki 6.1 sürümüne göre yüzde 15 daha yüksek bir performans sunacak. 

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Huawei cihazlara bu sistem güncellemesiyle daha fazla yapay zeka özelliği geliyor. Agentic AI adlı yeni bir dönemi başlattığını duyuran şirket, entegre yapay zeka asistanını standart bir araç olmanın ötesine taşımayı amaçlıyor. Bu sistemle daha derin entegrasyon sunulacak ve uygulama içinde daha fazla komut desteklenecek. 

Yapay zeka özellikleriyle yeni fotoğraf düzenleme özellikleri de getirilecek. 

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