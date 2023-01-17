Huawei'in katlanabilir telefonu 'uydu bağlantısı' ile gelebilir

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:21

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:21

Huawei katlanabilir akıllı telefon tarafında yeni bir model üzerinde çalışıyor. Mate X3 olarak adlandırılması beklenen telefonun, Snapdragon Satellite ile çalışacağı gündeme geldi. Mate 50 serisiyle uydu bağlantısını telefonlarına getiren Huawei, Apple'ın yeni iPhone'larıyla daha da bilinir hale gelen özelilği Mate X3'e getirmeyi planlıyor.

HUAWEI X3 HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

Uydu bağlantısı özelliği telefonların çekmediği durumlarda uydu üzerinden mesaj göndermeye olanak sağlıyor. Söylenene göre sesli mesaj dahi gönderilebilecek.

Yapılan sızıntılara göre P60 serisinden önce tanıtılacak olan Huawei Mate X3, yeni nesil bazı özellikleri de bünyesinde toplayacak.