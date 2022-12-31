Huawei, 2022 gelirinin yaklaşık 92 milyar dolar olması bekleniyor

31 Aralık 2022 Cumartesi, 14:29

Xu, şirketin Cuma günü yayınladığı yeni yıl mesajında, performansın tahminlerle uyumlu olduğunu söyledi. Geçen yıl boyunca, Huawei'nin ICT altyapı işi istikrarlı büyümesini sürdürdü ve cihaz işindeki düşüş azaldı.

Xu, şirketin dijital enerjide ve Huawei Cloud'da hızlı bir büyüme kaydettiğini ve akıllı otomotiv bileşenlerinin rekabet gücünü ve kullanıcı deneyimini yeni zirvelere taşıdığını söyledi. Xu, "2022'de kriz modundan kendimizi başarıyla çıkardık. ABD kısıtlamaları artık yeni normalimiz ve her zamanki gibi işimize geri döndük" dedi.

AR-GE YATIRIMI İLERLEYEN DÖNEMDE DAHA DA ARTACAK

Huawei, 2020'deki 891,4 milyar yuanlık gelirinin ardından 2021'de büyük düşüşle 636,8 milyar yuan gelir elde etmişti. Şirketin Ar-Ge yatırımı 2021'de 142,7 milyar yuana ulaştı ve yıllık gelirinin yüzde 22,4'ünü oluşturdu. Xu, dijitalleşme ve karbondan arındırmanın ileriye giden yol olduğunu ve gelecekteki fırsatların burada yattığını söyledi.

Shenzhen merkezli şirket, gelecek yıl, Ar-Ge yatırımını güçlendirmeyi sürdürecek ve inovasyon, mimariyi yeniden şekillendirme ve sistem mühendisliği tasarımı yoluyla ürün ve çözümlerini daha rekabetçi hale getirmeye devam edecek.