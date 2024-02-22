Huawei, MateBook D14'ü satışa sundu

Huawei, yeni MateBook D14'ün satışına çevrim içi mağazasında başladı.

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Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:49
Huawei, MateBook D14'ü satışa sundu
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Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 12. nesil Intel Core işlemcinin yanı sıra Huawei tarihindeki en güçlü Metaline WiFi anteni ve bir dizi akıllı konferans özelliği ile kullanıcılar, sistem sıkıntısından etkilenmeden verimli bir kullanım yaşayabiliyor.

HUAWEI MATEBOOK D14'ÜN ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil MateBook D14, mobil ofis çalışması ya da multimedya eğlencesi için kullanıcıların ihtiyaçlarını önceliklendiriyor.

Ürün, sadece yeni Intel işlemcilerle değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarın çok çeşitli karmaşık görevleri kolaylıkla yerine getirmesini sağlayan Intel UHD grafik kartı ile donatıldı.

MateBook D14 ayrıca "Super Device", yükseltilmiş "PC Manager" ve yeni "Kişisel Ses Geliştirme" teknolojisi gibi yenilikçi teknolojiler de sunuyor.

 


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