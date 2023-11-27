Huawei'nin yeni telefonunun özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:56

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:56

Çin merkezli akıllı telefon devi Huawei'nin yeni telefon serisi Huawei Enjoy 70'in 28 Kasım tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtılmasına bir gün kala telefonun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Weibo'da ortaya çıkan sızıntılara göre, Huawei Enjoy 70'in arka tarasımı Huawei P60 Pro'ya benziyor.

Arka tarafta yer alan büyük kamera sistemi, 'Koala' yüz kamera düzenlemesi ile dikkat çekiyor. Renk seçenekleri olarak ise siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleri olduğu görülüyor. Yayınlanan görüntülerde yeşil versiyonun daha yumuşak bir dokuya sahip olduğu görülüyor. Ancak yine de yeşil versiyonun arka kapağı plastikten yapılıyor.

Huawei Enjoy 70, 6,75 inç ekran boyutuna ve 1600×720 piksel çözünürlüğe sahip. Elde edilen bilgilere göre, telefon Kirin 710A yonga setinden gücünü alıyor. Ancak bu işlemci TSMC taraıfndan üretilen 12nm teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Akıllı telefon HarmonyOS 3 ile kutudan çıkıyor. İsteyen kullanıcılar HarmonyOS 4'e aldıkları anda güncelleyebiliyorlar.

Batarya tarafında ise cihazın 6000mAh kapasiteli 22.5W hızlı şarj desteği bulunan bir pil yer alıyor. Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel iki adet kamera yer alıyor. Ön tarafında ise Huawei bir tane 8 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası tercih etmiş.

Huawei Enjoy 70 128GB, 256GB ve 512Gb dahili depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak.



