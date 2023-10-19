iPhone 15: Dinamik Ada ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:12

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:12

Apple'ın iPhone 14 Pro serisi 2022 yılında tanıtıldığında, ekranın üst kısmındaki kesikle entegre edilen yenilikçi bir yazılım işlevi olan Dinamik Ada, pek çok kişiyi şaşırttı. Apple, bu kesik çevresine yazılım işlevlerini yerleştirerek bu bölgeyi "Dinamik Ada" olarak adlandırdı ve o zamandan beri bu özelliği iPhone 15 modellerinin tamamına genişletti.

DİNAMİK ADA NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Apple, iPhone 14 Pro serisinin lansmanından önce, ekranın üst kısmındaki kesik ve delikli çentiğe alternatif bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu yeni çözüm, ekranın çevresindeki pikselleri şekil ve boyut değiştiren bir hap şeklindeki alana entegre ederek, çeşitli uyarıları, bildirimleri ve etkileşimleri barındıran bir önemli bilgi merkezi haline getiriyor.

HANGİ İPHONE MODELLERİNDE DİNAMİK ADA BULUNUYOR?

Önceki iPhone 13 modelleri gibi standart iPhone 14 modelleri aynı çentiği korurken, iPhone 14 Pro serisinde Dinamik Ada bulunmaktaydı. Ancak, Apple 2023 yılında Dinamik Ada'yı iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi yeni modellere genişletti.

DİNAMİK ADA NE İŞE YARAR?

Dinamik Ada, bir dizi işleve hizmet edebilir. Bu arasında Apple Pay işlem onayları, gizlilik göstergeleri (örneğin mikrofon veya kamera kullanımı sırasında), AirPods veya iPhone şarj durumu, düşük pil uyarıları, yüz tanıma ile kilit açma, NFC etkileşimleri ve daha fazlası bulunuyor. Ayrıca, Dinamik Ada, önemli bilgileri arka planda görüntüleyebilir, örneğin harita yol tarifleri, telefon görüşmeleri, müzik çalma süreleri ve diğer etkinlikler.

DİNAMİK ADA İLE ETKİLEŞİM MÜMKÜN MÜ?

Dinamik Ada'da görüntülenen içeriklerle etkileşim kurmak mümkündür. Örneğin, bir uygulama ile ilgili bir şey gösteriliyorsa, ilgili uygulamaya hızlıca erişmek için Dinamik Ada'ya dokunabilirsiniz. Ayrıca, belirli durumlarda medya oynatılırken oynatma kontrollerini getirmek için Dinamik Ada'ya uzun süre basabilirsiniz. Birden fazla arka plan etkinliği görüntüleniyorsa, bu etkinlikler arasında geçiş yapabilirsiniz.

DİNAMİK ADA'DAKİ ANİMASYONLARI NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Şu an için Dinamik Ada'yı tamamen devre dışı bırakmanın bir seçeneği bulunmuyor, ancak animasyonlar sizi rahatsız ediyorsa, ilgili arka plan etkinliğini etkilemeden Dinamik Ada'yı sola veya sağa kaydırarak animasyonları devre dışı bırakabilirsiniz.