Hyper OS 2 güncellemesi alacak Xiaomi cihazlar
Hyper OS 2 güncellemesi alacak cihazların tam listesi resmi olarak açıklandı.
Android 15 tabanlı HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar açıklandı. Buna göre onlarca modelde milyonlanca kullanıcı güncellemeye sahip olacak. X üzerinden yapılan resmi paylaşıma göreyse güncelleme cihazlara bu aydan itibaren gönderilecek. Kasım ve Aralık ayında HyperOS 2 açıklanan Xiaomi telefonlara gelecek.
Kasım ayında HyperOS 2 alacak Xiaomi telefonlar
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi 14T/14T Pro
- Xiaomi 14/14 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi Note 13/Pro/Pro Plus (4G modelleri dahil)
- POCO F6 Pro
- POCO X6/X6 Pro
- POCO M6 Pro telefonlar
Diğer cihazlar:
- Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 tablet
- Xiaomi Smart Band 9 Pro akıllı bileklik
Aralık ayında HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi cihazlar
- Xiaomi 13/13 Pro/13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T/12T Pro
- Xiaomi 12/12 Pro
- Xiaomi Mi 11/11 Ultra
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi K50i
- Redmi 13/13C/13C 5G
- Redmi Note 12/12S/Pro/Pro Plus (4G modelleri dahil)
- Redmi 12/12 5G
- POKO F6
- POCO M6
- POCO F5/F5 Pro
- POKO C65
- POKO C75
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X4 GT
- POCO F4 GT
- Xiaomi Pad 6 tablet
Diğer cihazlar:
- Redmi Pad Pro/Pad Pro 5G tablet
- Redmi Pad SE 8.7/SE 8.7 4G tablet
- Redmi Pad SE tablet
- POCO Pad tablet
Etiketler: #Hyper OS 2 güncellemesi #Xiaomi
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