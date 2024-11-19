Hyper OS 2 güncellemesi alacak Xiaomi cihazlar

Hyper OS 2 güncellemesi alacak cihazların tam listesi resmi olarak açıklandı.

Hyper OS 2 güncellemesi alacak Xiaomi cihazlar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 22:30

Android 15 tabanlı HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar açıklandı. Buna göre onlarca modelde milyonlanca kullanıcı güncellemeye sahip olacak. X üzerinden yapılan resmi paylaşıma göreyse güncelleme cihazlara bu aydan itibaren gönderilecek. Kasım ve Aralık ayında HyperOS 2 açıklanan Xiaomi telefonlara gelecek.

Kasım ayında HyperOS 2 alacak Xiaomi telefonlar

  1. Xiaomi Mix Flip
  2. Xiaomi 14T/14T Pro
  3. Xiaomi 14/14 Ultra
  4. Xiaomi 13T Pro
  5. Redmi Note 13/Pro/Pro Plus (4G modelleri dahil)
  6. POCO F6 Pro
  7. POCO X6/X6 Pro
  8. POCO M6 Pro telefonlar

Diğer cihazlar:

  • Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 tablet
  • Xiaomi Smart Band 9 Pro akıllı bileklik

Aralık ayında HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi cihazlar

  1. Xiaomi 13/13 Pro/13 Ultra
  2. Xiaomi 13T
  3. Xiaomi 13 Lite
  4. Xiaomi 12T/12T Pro
  5. Xiaomi 12/12 Pro
  6. Xiaomi Mi 11/11 Ultra
  7. Xiaomi 11 Lite 5G NE
  8. Redmi K50i
  9. Redmi 13/13C/13C 5G
  10. Redmi Note 12/12S/Pro/Pro Plus (4G modelleri dahil)
  11. Redmi 12/12 5G
  12. POKO F6
  13. POCO M6
  14. POCO F5/F5 Pro
  15. POKO C65
  16. POKO C75
  17. POCO X5 Pro 5G
  18. POCO X4 GT
  19. POCO F4 GT
  20. Xiaomi Pad 6 tablet

Diğer cihazlar:

  • Redmi Pad Pro/Pad Pro 5G tablet
  • Redmi Pad SE 8.7/SE 8.7 4G tablet
  • Redmi Pad SE tablet
  • POCO Pad tablet

Etiketler: #Hyper OS 2 güncellemesi #Xiaomi

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