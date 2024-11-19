Hyper OS 2 güncellemesi alacak Xiaomi cihazlar

Yayınlanma: 19.11.2024 - 22:30

Güncelleme: 19.11.2024 - 22:30

Android 15 tabanlı HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar açıklandı. Buna göre onlarca modelde milyonlanca kullanıcı güncellemeye sahip olacak. X üzerinden yapılan resmi paylaşıma göreyse güncelleme cihazlara bu aydan itibaren gönderilecek. Kasım ve Aralık ayında HyperOS 2 açıklanan Xiaomi telefonlara gelecek.

Kasım ayında HyperOS 2 alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi Mix Flip Xiaomi 14T/14T Pro Xiaomi 14/14 Ultra Xiaomi 13T Pro Redmi Note 13/Pro/Pro Plus (4G modelleri dahil) POCO F6 Pro POCO X6/X6 Pro POCO M6 Pro telefonlar

Diğer cihazlar:

Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 tablet

Xiaomi Smart Band 9 Pro akıllı bileklik

Aralık ayında HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi cihazlar

Xiaomi 13/13 Pro/13 Ultra Xiaomi 13T Xiaomi 13 Lite Xiaomi 12T/12T Pro Xiaomi 12/12 Pro Xiaomi Mi 11/11 Ultra Xiaomi 11 Lite 5G NE Redmi K50i Redmi 13/13C/13C 5G Redmi Note 12/12S/Pro/Pro Plus (4G modelleri dahil) Redmi 12/12 5G POKO F6 POCO M6 POCO F5/F5 Pro POKO C65 POKO C75 POCO X5 Pro 5G POCO X4 GT POCO F4 GT Xiaomi Pad 6 tablet

Diğer cihazlar: