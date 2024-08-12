HyperOS 2.0'nin Xiaomi kullanıcılarına sunacağı yenilikler

Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:03

Güncelleme: 12.08.2024 - 17:03

Xiaomi'nin kullanıcılarına yenilikleri sunmayı planladığ HyperOS 2.0 ile yakında karşılaşacak. Android 15 ile gelecek HyperOS 2.0, minimal bir deneyim sunacak. Bunun yanı sıra kullanıcılara gizli bir kamera tarama özelliği de gelecek. Bu özellik sayesinde yakınlardaki kameralar WLAN sinyalleri sayesinde bulunacak.

HYPEROS 2.0 NELER GETİRECEK?

Özellik, kullanıcılarının gizliliğini artırmak için getiriliyor.

HyperOS 2.0 ile sanal RAM özelliği de sunulacak, bu sayede kullanıcılar 16 GB'a kadar sanal RAM genişletme yapabilecek. Bu özellik tüm modellerde sunulmayacak ancak yine de yeni çıkan modellere gelmesi bekleniyor.



Yeniden tasarlanan Ayarlar sayfası ile kullanıcılar daha estetik bir görünüme kavuşacak. Kilit ekranında boş bir alana uzun süre tıklayan kullanıcılar düzenleyiciyi devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacak.