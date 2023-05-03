IBM çalışanlarını yapay zekayla değiştirmeyi düşünüyor

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:25

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:25

Hızla gelişen yapay zekanın gelecekte insanlar tarafından yapılan işlerin yerini alabileceği bir süredir gündemdeydi. Bloomberg tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor da dünyanın en büyük bilişim teknolojileri şirketlerinden IBM’in bu konuda hamleler yapmayı planladığını ortaya koydu.

Habere göre şirketin CEO’su Arvind Krishna, binlerce pozisyona işe alımların durdurulabileceğini belirtti. Şirket, yaklaşık 7800 pozisyonun yakın gelecekte yapay zekayla doldurulabileceğini düşünüyor.

5 YIL İÇİNDE BAZI POZİSYONLAR YAPAY ZEKAYLA DEĞİŞECEK

Krishna, insan kaynakları gibi departmanlardaki işe alımların askıya alınacağını veya yavaşlatılacağını ifade etti. Bu, yaklaşık olarak 26 bin civarında müşteriyle ilişkisi olmayan çalışanın etkilenebileceğini gösterdi.

Webtekno'nun haberine göre CEO, açıklamasının devamında ise yapay zekanın insanların yerini alması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Beş yıllık süre içinde bu pozisyonların yüzde 30’unun yapay zeka ve otomasyonla değiştirildiğini görebiliyorum.” Krishna belli pozisyonların tamamen otomasyonla dolacağına inandığını eklerken iş gücünü ve üretkenliği değerlendirme gibi bazı insan kaynakları alanlarının önümüzdeki 10 yıl içinde değişmesini beklemediğini de ekledi.

Diğer taraftan IBM, yazılım geliştirme ve müşteriyle ilişkili pozisyonlarda işe alımlara devam edeceğini de ekledi. Toplamda 260 bin civarı çalışana sahip olan şirket, ilk çeyrekte yaklaşık olarak 7000 yeni çalışanı işe aldı.

Yapay zekanın yakın gelecekte milyonlarca işin yerini alabileceği tahmin ediliyor

IBM’in bu planı, ChatGPT gibi üretken yapay zeka modellerinin insanların yerini alabileceği endişelerinin ortasında geldi. Geçtiğimiz aylarda ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yapay zekanın 300 milyon işi otomasyonla yapabileceğini tahmin etmişti. Bu da birçok pozisyondaki insan sayısının azaltılabileceğini veya yapay zeka modelleriyle değiştirilebileceğini ortaya koymuştu.

Bununla birlikte yapay zeka, insanları kovmak için de günah keçisi ilan edilmeye başlamıştı. Popüler depolama DropBox, geçtiğimiz hafta “yapay zeka çağının ön saflarında” yer almak istediğini belirterek 500 çalışanını kovmuştu. DropBox CEO’su Drew Houston, bu işten çıkarmaların şirkette yeni bir yapay zeka bölümü kurmalarını sağlayacağını söylemişti.