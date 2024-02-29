İddia: Epic Games hacklendi! Yaklaşık 200 GB'lık veri çalındı

Epic Games de diğer şirketler gibi en son hacklenme haberi ile gündeme geldi. Epic'in 189 GB'lık verisi çalındı ve bu veriler darkweb'de satışa çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:05
İddia: Epic Games hacklendi! Yaklaşık 200 GB'lık veri çalındı
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Epic Games kısa bir süre önce hacklendiğine yönelik haberlerle gündeme geldi. Toplamda 189 GB verisinin çalındığı aktarıldı. Epic Games'ten alınan verilerde nelerin yer aldığı şu an için bilinmiyor. Mogilevich adlı grup tarafından siber saldırıya uğradığı söylenen Epic Games'ten Insider Gaming'e yapılan açıklamaya göre iddia seviyesinde kalan bu olay, araştırılıyor.

İDDİAYA GÖRE EPIC GAMES HACKLENDİ

Epic Games tarafından henüz doğrulanmayan bu hacklenme olayı için yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Araştırıyoruz ancak şu anda bu iddiaların meşru olduğuna dair elimizde hiç kanıt yok. Mogilievich, Epic ile temasa geçmedi veya bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı. Darkweb sayfasının ekran görüntüsü olan bu iddiaları üçüncü bir tarafın sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüzde, birkaç dakika içinde araştırmaya başladık ve kanıt için Mogilevich'e ulaştık. Mogilevich yanıt vermedi. Yanıt olarak gördüğümüz en yakın şey, iddia edilen verileri iletmek için 15 bin dolar istenen söz konusu paylaşım."

Epic Games'in verileri için yapması gereken ödemenin son tarihi 4 Mart yani önümüzdeki hafta. Yani eğer Mogilevich kısmi bilgi sızdırmayı planlıyorsa, bu muhtemelen yakında gerçekleşecek.


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